Badreddine Gammoudi : Kaïs Saïed a la légitimité nécessaire pour dissoudre le Parlement

Dans une lecture de la situation politique actuelle, le député du mouvement Echaâb, Badreddine Gammoudi, a indiqué, mercredi 8 septembre 2021, que la dissolution du Parlement serait souhaitable.

Intervenant sur les ondes de Diwan FM, il a déclaré : « Un retour du Parlement dans sa forme actuelle n’est pas envisageable. Il est même possible qu’il n’y ait pas de reprise du tout. Nous appelons, d’ailleurs, à le dissoudre dans le cadre d’une vision globale ».

Le député a rappelé que le Parlement a été en partie à l’origine de la crise notant que l’opinion publique a rejeté cet organisme législatif non en tant qu’institution mais dans sa forme actuelle et à cause de sa gestion chaotique des affaires publiques.

Il a précisé, dans ce sens, que le président de la République disposait de la légitimité nécessaire pour dissoudre le Parlement signalant que la dissolution de cette institution est une revendication populaire.

Badreddine Gammoudi a avancé, dans ce même contexte, qu’il serait possible de suspendre provisoirement la Constitution de 2014 jusqu’à sa révision ou l’élaboration d’une nouvelle constitution.

Il a évoqué, également, la nécessité de réviser la loi électorale afin d’éviter que des « contrebandiers et des corrompus » ne se retrouvent au Parlement aux prochaines élections.

N.J.