Chebba : Départ du premier voyage de la Harka collective

Les bateaux transportant les migrants clandestins ont quitté le port de Chebba (dans le gouvernorat de Mahdia) vers l’Italie dans la matinée du jeudi 12 novembre 2020, selon une vidéo publiée ce jeudi sur les réseaux sociaux.

Ce voyage d'émigration clandestine collective a été organisé en signe de protestation contre la décision de la Fédération Tunisienne de Football - et à sa tête Wadiî Jari - de suspendre des activités du Club sportif chebbien (CSC). Les Chebbiens ont dénoncé l’absence de réaction des autorités locales face à ce qu’ils ont considéré comme « décision injuste ». Cette décision a aussi engendré des tensions dans la ville et a été très critiquée dans le milieu sportif et politique.

La coordination de défense du club a, de son côté, décidé d’organiser des opérations d’émigration clandestine collective prévoyant l’envoi d’un grand nombre de personnes vers l’Italie depuis le port de Chebba.

I.M.