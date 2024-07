Yalla Jaw : Orange Tunisie apporte son soutien à cinq festivals musicaux pour être le partenaire privilégié de votre été culturel et artistique !

Après avoir soutenu la 6ème édition du Festival des jeunes de Kasserine fin juin, Orange Tunisie continue cet été à faire la promotion de l’accès à la culture pour tous, notamment dans les régions.

De plus, cette année encore, la Fondation Orange Tunisie a reconduit son partenariat avec l’association « Festival International de Dougga » pour l’organisation de la 48ème édition de ce prestigieux festival qui se tient jusqu’au 10 juillet. Les Tunisiens ont eu donc l’opportunité de vivre des soirées musicales uniques dans le cadre tout à fait magique de Dougga.

Avec Kasserine et Dougga, Orange Tunisie est également partenaire officiel de plusieurs autres festivals majeurs comme le Festival international de Hammamet, qui se déroule jusqu’au 3 août, le Festival de Monastir, une première cette année, qui aura lieu du 17 juillet au 13 août et le Festival de Bizerte, prévu du 18 juillet au 20 août.

Ces cinq festivals musicaux, avec leur programmation riche et diversifiée et touchant toutes les générations, ont déjà fait vivre aux Tunisiens de très belles soirées et les ont fait vibrer quel que soit leur âge ! Ils continueront à le faire tout au long de cet été, en accueillant sur scène de nombreux artistes tunisiens et internationaux, pour des performances sûrement inoubliables.

Ainsi, en apportant leur soutien à ces festivals musicaux, Orange Tunisie et la Fondation Orange Tunisie, se positionnent comme des partenaires incontournables de la vie culturelle et artistique de cet été, avec l’ambition de la rendre accessible au plus grand nombre !