Toyota annonce un nouveau 2.0 litres turbo pour GR Supra

Un an tout juste après le lancement mondial de la GR Supra au Salon de l’Automobile de Détroit, Toyota en dit plus sur la première extension de sa famille sport : un nouveau moteur 2.0 litres turbo.

En s’ajoutant au 3.0 litres turbo, un six cylindres en ligne qui a fait ses preuves, cette nouvelle motorisation profite à la dynamique de la GR Supra et s’adresse à une clientèle plus large.

Premier modèle développé par Toyota Gazoo Racing pour les marchés internationaux, la Toyota GR Supra est une pure sportive. A moteur avant et propulsion arrière cette biplace offre une prise en main optimale. En plus d’être un atout commercial supplémentaire, ce moteur plus léger et plus compact que le 3.0 litres, améliore les caractéristiques d’inertie du véhicule et l’équilibre du châssis, pour une tenue de route encore plus incisive.

La production de la nouvelle GR Supra 2.0 litres débutera sous peu, en prévision de l’ouverture mondiale des commandes en mars 2020.

Ce quatre cylindres en ligne est équipé d’un turbo à double entrée couplé à une boîte automatique à huit rapports. Les performances et les sensations au volant sont celles d’une authentique sportive, avec une puissance maximale de 258 ch/190 kW et un couple musclé de 400 Nm. Ainsi, la voiture passe de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes seulement et atteint 250 km/h en vitesse de pointe (bridée).

Les émissions de CO2 vont de 135 à 144 g/km en cycle NEDC corrélé, et de 156 à 172 g/km en cycle WLTP.

La taille et le poids réduits du nouveau moteur se répercutent favorablement sur la dynamique de la GR Supra. La version d’entrée de gamme affiche sur la balance 100 kg de moins que son homologue à moteur 3.0 litres. Et grâce à sa compacité, le moteur a pu être rapproché du centre du véhicule, d’où une répartition idéale des masses à 50/50 entre l’avant et l’arrière.

Tout cela contribue à la réactivité, à l’agilité et au comportement rassurant du coupé.

Au lancement, la nouvelle GR Supra 2.0 litres sera proposée dans une édition limitée exclusive baptisée Fuji Speedway. Elle se distingue par une carrosserie spécifique blanc métallisé qui tranche sur le noir mat des jantes alliage 19” et le rouge des coques des rétroviseurs. L’habitacle reçoit quant à lui des inserts en fibre de carbone sur la planche de bord et une sellerie Alcantara rouge et noire, aux couleurs de Toyota Gazoo Racing.

Côté dotation, la version Fuji Speedway bénéficie de tous les équipements du Pack Premium détaillé ci-dessus. Cette édition sera produite pour le lancement du 2.0 litres et strictement limitée à 200 exemplaires seulement pour l’Europe.

Le lancement de la GR Supra, qui réintègre à la gamme l’appellation du légendaire coupé sport Toyota sous une cinquième génération entièrement revisitée, a été l’un des plus attendus et des mieux accueillis de l’année 2019.

Dans la foulée de sa présentation mondiale à Détroit, les prises de commandes ont débuté en mars et les livraisons en mai. La clientèle européenne a répondu plus que favorablement avec 1 150 coupés vendus en fin d’année, la quasi-totalité (95%) dans la finition supérieure.

Pour l’année de ses débuts, la Toyota GR Supra a collectionné les récompenses, notamment un Goldenes Lenkrad (Volant d’Or), l’un des prix les plus prestigieux de l’automobile en Europe, décerné par le Bild am Sonntag, le journal dominical le plus lu d’Allemagne, et Auto Bild, leader de la presse automobile du pays.

En décrochant le titre de meilleure voiture de sport de l'année, elle réitère l'exploit de la Supra de deuxième génération qui avait remporté le Volant d’Or en 1982. Par cette première place en 2019, elle l’emporte sur les nouvelles Porsche 911 et BMW Série 8.

D’après communiqué