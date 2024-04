koda dévoile une étude de style donnant un premier aperçu de son nouveau SUV, Epiq

Škoda dévoile une étude de style donnant un premier aperçu de son nouveau SUV, Epiq

Škoda vient de révéler le nom de son crossover SUV urbain à batterie, ainsi qu'une étude de style donnant un premier aperçu du nouveau modèle. Le Škoda Epiq devrait être dévoilé en 2025. D'une longueur de 4,1 mètres, il sera doté d'un intérieur spacieux et d'une capacité de chargement de 490 litres. Le véhicule intégrera l’ensemble du nouveau langage de design Modern Solid, à la fois puissant, fonctionnel et authentique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il offrira en outre une expérience numérique irréprochable, avec de nouvelles technologies et systèmes d’aide à la conduite.

La nouvelle étude de style numérique présentée par Škoda met en évidence les principales caractéristiques du futur véhicule de série. Le crossover SUV urbain Škoda Epiq offrira beaucoup d'espace pour cinq personnes. Il intègre tous les codes du nouveau et puissant langage esthétique Modern Solid, à l'intérieur comme à l'extérieur, et offre une autonomie électrique maximale de plus de 400 kilomètres.

Le nouveau langage stylistique Modern Solid allie robustesse, fonctionnalité et authenticité. L'étude de style Škoda Epiq se caractérise par un capot sculpté portant un nouveau monogramme Škoda. Sa face Tech-Deck en noir brillant est une réinterprétation moderne de la calandre familière de Škoda et abrite des composants électroniques tels que le radar de distance et la caméra frontale. La face Tech-Deck est flanquée d'éléments LED bifonctionnels en forme de T pour les feux de jour et les clignotants. Les phares sont placés plus bas, en position secondaire. Leurs modules lumineux présentent un design d'inspiration cubiste et sont dotés de la technologie LED matricielle. Le robuste pare-chocs avant s'accompagne d'un remarquable spoiler peint en Unique Dark Chrome. La vue latérale est caractérisée par une ligne Tornado haute et fluide qui sépare visuellement la partie supérieure vitrée du reste de la carrosserie et souligne les épaules puissantes de la voiture. Les passages de roue sont agrémentés d’un habillage distinctif et abritent des jantes à l'aérodynamisme optimisé. La ligne de toit basse et légèrement inclinée se fond dans le becquet de toit pour une efficacité aérodynamique optimale. L'arrière se caractérise également par un pare-chocs robuste et un monogramme Škoda en Unique Dark Chrome sur le hayon. L'aspect minimaliste de l'étude de style Škoda Epiq est souligné par la peinture métallisée mate en Moon White. Des détails Flashy Orange au niveau des barres de toit et des roues, ainsi que sur les pare-chocs avant et arrière, ajoutent à l'intérêt visuel.

Le Škoda Epiq sera le premier véhicule de série à être doté d'un intérieur minimaliste Modern Solid qui met l'accent sur des matériaux durables, résistants et pratiques. Il dispose d'un compartiment de rangement ouvert qui comprend un chargeur sans fil pour téléphone portable dans la console centrale flottante, ainsi que des compartiments Simply Clever pour encore plus de possibilités de rangement. Le coffre bénéficie également de certains éléments Simply Clever caractéristiques de la marque, tels que des crochets pour sacs, des éléments de chargement, des crochets de fixation et un compartiment dissimulé sous le plancher. Le volant à deux branches arbore le nouveau monogramme Škoda ainsi que des boutons physiques et des molettes de défilement haptiques aux touches Flashy Orange pour contrôler les fonctions clés pendant la conduite. La clé numérique mobile permet un large éventail d'interactions via le smartphone du client, améliorant ainsi l'expérience numérique de l'utilisateur. Cela souligne l'approche « mobile first » toujours très orientée client de Škoda, pensée pour faciliter le quotidien des conducteurs. Le Škoda Epiq prend également en charge la recharge bidirectionnelle, transformant la voiture en une unité de stockage d'énergie roulante qui peut injecter l'énergie électrique excédentaire dans la maison du client et d'autres équipements.

Le Škoda Epiq constituera un jalon dans l'histoire de Škoda, comme le souligne son nom distinctif et facilement reconnaissable. Il s'inscrit parfaitement dans la nomenclature des modèles SUV tout électriques de Škoda : le « E » au début désigne un modèle Škoda électrique à batterie, tandis que le « Q » à la fin l'identifie comme un membre de la famille des SUV de la marque. Epiq est dérivé du mot grec ancien « epos », qui signifie « mot » ou « vers », mais aussi « récit » ou « poème ». Ce nom évoque des associations positives telles que « étonnant », « génial », « extraordinaire » et « remarquable ». Grâce à ses caractéristiques Simply Clever et à sa polyvalence, le Škoda Epiq vise à répondre aux besoins des clients axés à la fois sur la famille et un style de vie actif. Le crossover SUV urbain sera fabriqué à Pampelune, en Espagne, dans le cadre d'un projet de développement et de production commun des représentants du groupe de marques Core de Volkswagen, à savoir Škoda, Cupra et Volkswagen. Škoda Auto s’est engagée à investir des milliards d'euros dans sa transformation vers l'électromobilité dans les années à venir. Le Škoda Elroq, un SUV compact à batterie, sera le premier véhicule à être lancé dans le cadre de la prochaine campagne de modèles électriques, avec une présentation prévue dans le courant de l'année.

