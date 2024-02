Spot, le robot Hyundai de Boston Dynamics, fait la promotion de la Tunisie

Les défis technologiques qui se posent aujourd’hui sont de plus en plus importants notamment dans le secteur automobile, notamment en ce qui concerne la mobilité électrique et la voiture autonome.

Hyundai Motor Company, le constructeur automobile sud-coréen, se veut à la pointe de la technologie et de l’innovation, afin de relever tous les défis qui se posent à lui en termes de mobilité ; et Spot, le robot Hyundai de Boston Dynamics, en est une illustration non seulement de ce désir d’aller de l’avant mais aussi préfigurant les futures avancées dans le domaine.

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie et leader du marché automobile en 2022 et 2023, a, dans ce cadre, organisé mercredi 7 février 2024, une conférence de presse dans son showroom, mettant en lumière l'innovation de Hyundai avec un focus particulier sur Spot.

Une occasion pour le directeur général Mehdi Mahjoub de revenir sur l’histoire d'innovations de Hyundai, de sa fondation en décembre 1967 par Chung Ju-Yung, passant par le lancement de la Pony en 1973 et jusqu'à l'apogée technologique avec la gamme de voitures électriques, notamment la révolutionnaire Ioniq 5 et l'Ioniq 6.

La presse nationale et les invités ont pu découvrir Spot, une merveille technologique, lors d’un showcase en direct, qui a permis de monter les capacités exceptionnelles de ce robot, utilisé dans divers domaines tels que la surveillance, l'exploration de zones dangereuses, la télémédecine, et même l'industrie automobile.

Spot est un robot quadrupède qui fait 83 centimètres de long, pèse 25 kilos et peut atteindre une vitesse maximale de 1,6 mètre par seconde. Il peut transporter quatorze kilos. Il a été créé par Boston Dynamics, qui a été racheté par Hyundai Motor Company en 2001.

« Spot incarne notre engagement envers l'innovation et notre vision de 'Progress for Humanity'. Aujourd'hui, nous avons exploré comment la fusion entre la mobilité et la robotique, symbolisée par Spot, ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour améliorer notre quotidien », a indiqué M. Mahjoub.

Autre chose importante, Alpha Hyundai Motor a profité de la présence de Spot en Tunisie pour tourner à ses propres frais une vidéo promotionnelle de la Tunisie où ce dernier fait la visite des endroits les plus connus du pays, et cela avec l’appui de l’Office national du tourisme tunisien, le tout en s’inspirant de la vidéo de la star Jung Hae-in.

Notons que Spot s'apprête à faire une tournée dans les showrooms Hyundai à travers la Tunisie, offrant à chacun l'opportunité de découvrir de près cette fusion exceptionnelle entre la mobilité et la robotique.

De plus, le robot fera également escale dans quelques universités, où son innovation suscitera l'intérêt et l'enthousiasme des étudiants.

I.N. avec communiqué