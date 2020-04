LIACE napprouve pas le plan de confinement ciblé

Le directeur exécutif de l'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) Majdi Hassen a exprimé sa déception face au plan de déconfinement ciblé annoncé ce mercredi 29 avril 2020 par le gouvernement.

«Nous sommes d’accord sur le principe, sur le fait qu’on ne peut plus supporter économiquement le confinement et qu'il faut un retour au travail», a-t-il soutenu. Et de rappeler les problématiques que traversent actuellement les entreprises, dont la grande majorité sont des PME et TPE, et qui sont dans l’incapacité de payer les salaires.

M. Hassen a expliqué que l’IACE appelle à une levée responsable du confinement : pour que chaque entreprise prenne ses responsabilités et fournisse les moyens de prévention à ses employés (distanciation, gel, masques …) outre le fait de se charger de leur transport.

«Laissez les entreprises travailler, pour dépasser leurs problématiques d’avril et pourvoir assurer les salaires du mois de mai qui coïncide avec les fêtes de l’Aïd. Laissez les entreprises travailler, pour une reprise économique et que tout le monde soit rassuré !», a-t-il martelé.

Majdi Hassen s’est insurgé contre cette reprise par étape de capacité : «quelle est la signification de ce 50%? Déjà pour respecter les consignes et protocole de santé, avec les malades chroniques et les femmes enceintes, la capacité serait de 70%. Je ne suis pas d’accord avec cette stratégie. La reprise aurait pu être par secteur»

Et de souligner : «Les entreprises sont prêtes, elles ne demandent rien ni à l’administration ni à l’Etat, elles prendront en charge tout. Laissez les travailler, laissez les assumer leurs responsabilités mêmes si elles doivent faire face à des poursuites judiciaires en ne respectant pas les consignes».

Le directeur exécutif a poursuivi : «on comprend que la reprises des cafés, restaurants et commerces prend du temps. Dans notre document, on a conseillé une reprise le 11 mais pour s’assurer du respect des consignes sanitaires. Mais la grande peur est que plusieurs, notamment les simple citoyens, comprennent que nous sommes sortis du confinement, donc qu’il y a un relâchement et un effet de rebond !».

Une conférence de presse s’est tenue, ce mercredi 29 avril 2020, lors de laquelle le gouvernement a présenté les grands axes de la stratégie de confinement ciblé qui prendra effet dès le 4 mai prochain.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 975 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 28 avril courant, sur un total de 21.477 dépistages, avec 279 rétablissements et 40 décès.

I.N