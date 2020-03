A télécharger - Formulaire nécessaire aux déplacements pour motif professionnel

Un formulaire à remplir a été mis en place par le gouvernement pour permettre aux personnes qui doivent se déplacer pour accomplir leur travail de pouvoir le faire dans ce contexte de confinement général et de couvre-feu.

Ce formulaire édité lundi, permet au personnel de la santé mais aussi aux journalistes, aux équipes d'astreinte des différents services publics et privés et autres commerçants de produits de première nécessité notamment de pouvoir se rendre à leur travail.

Le formulaire en question doit être signé et tamponné par l’employeur.

Notons que l'Etat a mis en place des mesures drastiques pour faire respecter le confinement général et le couvre-feu. Les contrevenants se voient retirer leurs permis et leurs cartes grises et encourent des sanctions légales.

M.B.Z