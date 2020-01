Mustapha Ben Jaâfar : Elyes Fakhfakh est lun des meilleurs jeunes hommes politiques

Mustapha Ben Jaâfar, ancien chef du parti Ettakatol, dont est issu le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, a déclaré, dans un post Facebook du 21 janvier 2020, que le choix fait par le président de la République est une excellente décision.

Après avoir avoué que l’on pourrait penser qu’il n’est pas objectif concernant Elyes Fakhfakh, M. Ben Jaâfar déclare que M. Fakhfakh est l’un des meilleurs jeunes hommes politiques qui portent un projet clair en plus de sa droiture et de son intégrité.

L’ancien président de l’Assemblée constituante ajoute que le choix fait par le président de la République est cohérent avec « l’orientation majoritaire des électeurs » qui avaient choisi la rupture avec ce que le pays avait connu auparavant. « Il n’est pas un secret que Elyes Fakhfakh ne fait pas l’unanimité au sein des partis ce qui lui impose, dans la conception de son programme, la responsabilité d’écouter tous les composants de la scène politique et sociale pour associer les propositions sans mélanger des contradictions, ce qui conduirait assurément à la paralysie », ajoute M. Ben Jaâfar.

L’ancien chef de Ettakatol a exhorté à se concentrer sur les priorités brûlantes des Tunisiens maintenant que le président a mis fin aux « pronostics, aux manœuvres et même aux pressions ». Il a évoqué dans ce sens le programme gouvernemental et ce qu’il doit comporter comme réformes structurelles qu’il n’est plus possible de retarder.

« Nous ne donnerons de blanc-seing à personne mais nous sommes optimistes. Premièrement parce que le président de la République a respecté la constitution et l’a même possédée. Deuxièmement, parce que la personnalité qu’il a choisie possède la compétence, le sérieux, la modération et crois aux valeurs de la deuxième République pour laquelle la jeunesse de la révolution s’est sacrifiée », conclut M. Ben Jaâfar.

M.A