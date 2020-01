Présidence du gouvernement : les consultations se poursuivent encore !

En théorie, si l’on se tient aux délais constitutionnels des dix jours et si l’on considère que dix jours égalent 240 heures, le président de la République aurait dû présenter le candidat à la présidence du gouvernement ce lundi 20 janvier 2020 à minuit et vingt minutes.

En pratique, plusieurs sources dignes de foi nous informent que les consultations se poursuivent encore. Ainsi, on apprend que les services de la présidence ont contacté ce lundi 20 janvier 2020 dans la matinée un ancien candidat au gouvernement de Habib Jamli, fortement critiqué lors de la séance du vendredi 10 janvier et l'actuel PDG d’une grande entreprise publique. Ils ont également contacté il y a quatre jours (après le dépôt des propositions des partis) Abderrazak Kilani, l’ancien bâtonnier et l’ancien ministre du gouvernement de l’islamiste Hamadi Jebali.

Kaïs Saïed entend-il proposer une personnalité non suggérée par les partis représentés à l’assemblée ? Cherche-t-il un passage en force ou une situation d’impasse qui lui ouvre la porte à la dissolution ? Nul n’a de réponse exacte pour le moment, peut-être même pas le président lui-même !

Ce que l'on sait par contre, d'après les informations publiées par Express FM, que l'annonce de la personnalité choisie se fera par un simple communiuqé cet après-midi, et qu'il n'y aura pas de conférence de presse.

R.B.H.