HPV : une procédure disciplinaire ouverte contre une médecin antivaccin

La docteure Samia Trabelsi Ghouila, membre du Conseil national de l’Ordre des médecins en Tunisie, a déclaré lundi 7 avril 2025 que des mesures disciplinaires ont été engagées à l’encontre d’une praticienne inscrite à l’Ordre. Cette dernière a publié sur les réseaux sociaux des vidéos remettant en cause la sécurité du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV), allant jusqu’à alerter sur de supposés effets néfastes sur la santé reproductive des jeunes filles.

Spécialiste en gynécologie-obstétrique, la docteure Samia Trabelsi Ghouila a affirmé, dans une déclaration à l’agence TAP, que ce vaccin est « sûr, efficace et ne peut en aucun cas être remis en question ». Elle a rappelé que l’État tunisien a mobilisé d’importants moyens pour l’intégrer dans le calendrier national de vaccination et le proposer gratuitement, dans le but de prévenir le cancer du col de l’utérus, une maladie qui touche près de 400 femmes chaque année en Tunisie, souvent à un stade avancé.

Elle a précisé que le Conseil national de l’Ordre des médecins appliquera des sanctions disciplinaires à l’encontre de la praticienne concernée, accusée de diffuser des informations erronées et d’appeler les familles à refuser de faire vacciner leurs filles.

La médecin a insisté sur le fait que le vaccin contre le HPV répond aux mêmes normes de sécurité, d’efficacité et de qualité que tous les vaccins inclus dans le programme national tunisien de vaccination.

Elle a également signalé que l’Ordre surveille la diffusion de vidéos similaires publiées par des individus se présentant comme médecins, mais non affiliés à l’Ordre, appelant eux aussi au boycott du vaccin. Elle a exhorté le ministère de la Santé à intervenir et à prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité sanitaire nationale et assurer le bon déroulement de la campagne de vaccination contre le HPV.

Cette polémique survient alors que la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus a démarré ce lundi 7 avril en Tunisie. Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux mettent en doute la sécurité du vaccin, dont celle d’une médecin évoquant un lien supposé entre le vaccin et l’infertilité féminine.

S.H