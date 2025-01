Gouvernement, Davos, ARP, OACA… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 20 janvier 2025 :







Série de mesures pour valoriser le patrimoine foncier de l’État

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé un conseil ministériel restreint, lundi 20 janvier 2025, au palais de la Kasbah. L’objectif était de définir des actions urgentes pour améliorer la gestion du patrimoine foncier de l’État. Kamel Maddouri a mis en avant le rôle stratégique du patrimoine foncier public comme levier clé pour renforcer les ressources non fiscales. Il a souligné que ces biens doivent non seulement contribuer à la création de richesses, mais également soutenir une économie durable et consolider les bases d’un État social garantissant des conditions de vie dignes pour tous les Tunisiens.







Forum de Davos : la Tunisie participe, mais sans Kamel Maddouri !

Le ministère de l'Économie et de la Planification a annoncé la participation de la Tunisie aux travaux du Forum de Davos (Forum économique mondial) qui se déroulera du 20 au 24 janvier 2025. La Tunisie sera représentée par une délégation composée du ministre de l'Économie, Samir Abdelhafidh, et du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti. Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, ne sera donc pas présent à cet événement.





ARP : des élus appellent à entamer un dialogue national et à la libération des prisonniers d'opinion

Onze élus ont lancé une initiative appelant à l’entame d’un dialogue national et à la libération des prisonniers d’opinion. Ils ont également exigé l’accélération du traitement des affaires concernant des politiciens et le respect de la présomption d’innocence. Dans un communiqué du 20 janvier 2025, les élus ont souligné que la Tunisie faisait face à plusieurs menaces, dont le terrorisme, perçu comme un mécanisme d'infiltration de la sûreté nationale. Ils ont estimé que la situation actuelle nécessitait une vision politique responsable.

Limogeage du PDG de l’OACA

Une cérémonie s’est tenue le lundi 20 janvier 2025 pour annoncer la nomination d’Habib Toumi au poste de PDG par intérim de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA), en remplacement de Montassar Ben Hmida, nommé à ce poste en mars 2022. C’est ce que Business News a appris, le jour même, de sources concordantes. Notons qu’Habib Toumi occupe également, depuis mars 2023, le poste de PDG de l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT).







Une entreprise italienne envisage un recours à l'arbitrage international contre l’État tunisien

L’ancien député d’Attayar et activiste de la société civile, Majdi Karbai, a annoncé, lundi 20 janvier 2025, dans une publication sur Facebook, qu’une entreprise italienne envisage de recourir à l’arbitrage commercial international dans le cadre d’un différend l’opposant à l’État tunisien. « L’entreprise italienne La Minerali Industriali Srl, spécialisée dans l’extraction de sable, se dirige vers l’arbitrage commercial international contre l’État tunisien », a expliqué M. Karbai, précisant que cette entreprise opère en Tunisie depuis 2001. Elle exploite un sable de haute qualité découvert dans le pays, capable de produire du verre blanc grâce à sa faible teneur en fer.