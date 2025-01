Ayachi Zammel et Siwar Bargaoui : condamnations maintenues, mais peines réduites

L’avocat Abdessatar Messaoudi, président du comité de défense d’Ayachi Zammel, a indiqué, vendredi 10 janvier 2025, dans un post Facebook, que la 17e chambre de la Cour d’appel de Tunis a confirmé les verdicts de première instance dans les neuf affaires de parrainages similaires incriminant le candidat à la présidentielle Ayachi Zammel et la membre de sa campagne électorale, Siwar Bargaoui. Cela dit, la peine de prison a été réduite de 22 ans à 4,5 ans, mais sans consolidation des peines.

« Des jugements injustes qui ne sont pas réellement et légalement justifiés. Le calvaire d’Ayachi Zammel et de Siwar Bargaoui continue alors que nous pensions qu’il était terminé », a-t-il commenté ce jugement dans ce même statut.

Ayachi Zammel, candidat à la présidentielle et emprisonné depuis le 5 septembre 2024, a été condamné le 21 octobre 2024 à cinq ans de prison. Il avait déjà purgé vingt mois de prison dans trois affaires distinctes. Avant cela, il avait été jugé dans plusieurs autres affaires, telles que celle du 5 septembre 2024 (cinq ans et huit mois de prison), celle du 3 octobre 2024 (la cour d’appel de Jendouba a confirmé la sentence de vingt mois de prison) et celle du 1er octobre 2024 (plusieurs peines cumulées totalisant douze ans de prison).

Quant à Siwar Bargaoui, elle est poursuivie pour falsification de parrainages. Arrêtée le 27 septembre 2024, elle a été condamnée en première instance à trois ans de prison dans le cadre de quatre affaires, soit une peine totale de douze ans de prison.

