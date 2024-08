Les trois questions existentielles du parti d'Abid Briki

Le mouvement "Tunisie en avant" dit qu’il œuvrera pour le succès de l’élection présidentielle « étant un maillon important dans la série des étapes électorales après le 25-Juillet ».

Dans un communiqué daté de lundi 19 août 2024 et signé par le secrétaire général Abid Briki, le mouvement précise qu’il est en train de suivre les candidatures à la présidentielle. Le conseil central réuni dimanche 18 août 2024 a décidé de charger le bureau politique élargi pour organiser une conférence de presse mardi 27 août et annoncer qui le parti va soutenir en se référant à la liste définitive des candidats retenus après les recours.

Le parti affirme aussi qu’il examinera les interventions, les programmes et le degré de cohérence avec les normes fixées par le bureau politique élargi tenu le 27 juillet 2024.

Parmi les conditions requises, la Tunisie en avant énonce : l’adhésion aux objectifs du processus du 25-Juillet, la reconnaissance des lacunes et des manquements du processus, la fourniture d’un programme clair qui s'écarte des slogans, des promesses et de la vente d'illusions et qui est basé sur des données et des chiffres.

Par ailleurs, le parti assure chercher des réponses à trois questions centrales posées par ses structures : « Où allons-nous ? Comment allons-nous procéder ? Avec qui irons-nous ? ».

I.N.