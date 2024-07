Un homme immole son épouse à Gafsa

Imprimer

Un quadragénaire a versé de l’essence sur son épouse et l’a immolée, dans la matinée de samedi 29 juin 2024. Le drame s’est passé dans la délégation de Sidi Aiche après une dispute du couple, apprend Business News de sources locales.

Gravement brûlée, la victime a été transférée à l’hôpital régional. Il s’avère que 80% de son corps a été consommé par les flammes.

Ces dernières années, la Tunisie a enregistré une hausse inquiétante des féminicides et des violences à l’encontre des femmes. La répétitions de ces drames a poussé l’Association tunisienne des femmes démocrates et les organisations membres du Front de l’égalité et des droits des femmes à multiplier les appels adressés aux autorités afin de réagir et de prendre les mesures nécessaires permettant de protéger les femmes.