La Commission africaine des Droits de l'Homme accorde le statut d'observateur à la CTCPM

La Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, au cours de sa 79e session ordinaire, tenue du 14 mai au 3 juin 2024 en format hybride à Banjul (Gambie), a accordé le statut d'observateur à la Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM).



Cette décision démontre l'ancrage africain de la société civile tunisienne et son enracinement dans la dimension africaine, et ce malgré la polémique soulevée quant à l'activité de certaines associations en Tunisie et la prolifération des discours racistes.





S.H