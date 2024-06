Lancement du projet de la nouvelle ville économique en Tunisie ? le vrai du faux

Sur TikTok, une vidéo est devenue virale montrant des images d'une prétendue nouvelle ville en Tunisie. L'extrait montre ce qui est présenté comme étant des images du lancement du projet de la nouvelle ville économique. Dans la description de la vidéo on peut lire : « Début du projet du siècle – La réalisation de Kaïs Saïed ».

La vidéo évoque ainsi la construction de la première ville économique touristique, sociale et culturelle en Afrique.

La page "El Tounsi" a publié l'extrait le 30 mai 2024, avant que d'autres pages ne la partagent et la diffusent également sur Facebook, faisant de ce fait parler des réseaux sociaux d'un nouveau succès du président de la République, Kaïs Saïed

Nous avons vérifié la source de la publication : la page « El Tounsi », qui compte 19.000 abonnés sur TikTok et se spécialise dans la diffusion des informations sur la Tunisie à travers des vidéos, couvrant notamment les activités du président. En utilisant des mots-clés dans les moteurs de recherche, nous avons découvert que le projet de la ville économique est un projet ancien datant de 2014, et contrairement à ce que la vidéo prétend, aucun lancement officiel des travaux n'a été annoncé.

Le mardi 9 septembre 2014, lors d'une conférence de presse tenue à Tunis, le lancement officiel du projet « Ville économique de Tunisie» avait été annoncé, visant à construire la première ville économique touristique, sociale et culturelle en Afrique. Ce projet était censé être réalisé dans la délégation de Nefidha, relevant du gouvernorat de Sousse, sur une superficie de 90 kilomètres carrés, et avait pour objectif de construire une base solide pour les échanges commerciaux, culturels et touristiques, avec une infrastructure logistique importante, pour devenir un centre économique international reliant l'est à l'ouest.

Selon les données publiées en 2014, le projet comprend plusieurs zones industrielles et entrepôts, ainsi qu'un port commercial, une zone de libre-échange, une zone touristique, une ville médicale, un centre de fabrication de médicaments, une ville universitaire proposant toutes les spécialités, ainsi qu'une ville résidentielle, une ville de divertissement et une ville des médias.

Des annonces ont été faites pour le lancement du projet de la ville économique de Tunis depuis 2014, puis en 2015 et en 2017, mais jusqu'à ce jour, le projet n'a pas été lancé.

Ainsi, contrairement à ce qui a été diffusé, le projet de la ville économique est ancien datant de 2014, n'a pas encore démarré et il ne s'agit pas d'une réalisation de l'actuel président de la République.

R.A.