Ajbouni : je souhaite la réussite au bac aux enfants d'Abir Moussi et Mohamed Boughalleb injustement détenus

L'ancien élu et dirigeant d'Attayar, Hichem Ajbouni, a publié, mercredi 5 juin 2024, un post sur les réseaux sociaux où il adresse ses encouragements à la fille de la présidente du PDL, Abir Moussi et à la fille du journaliste Mohamed Boughalleb, leur souhaitant de passer avec succès les épreuves du baccalauréat qui démarrent aujourd’hui.

« Mohamed Boughalleb est emprisonné pour avoir accompli son travail journalistique et Abir Moussi pour avoir demandé une décharge (…) La réussite de leurs enfants allégera le poids de l’injustice qu’ils subissent » a écrit Hichem Ajbouni.

Le 3 octobre 2023, Abir Moussi est allée au bureau d’ordre du palais de Carthage, accompagnée de caméras, pour déposer une missive contre les élections. Face au refus des agents de la présidence de lui remettre une décharge, elle a filmé une vidéo en direct pour prendre à témoin son large auditoire. Le régime l’a faite arrêter immédiatement et un mandat de dépôt est émis contre elle.

Le 1er février, un nouveau mandat de dépôt est émis contre la présidente du PDL, sur la base du décret 54 pour avoir critiqué l’Isie et son président et un troisième mandat de dépôt est émis le 21 février sur la base d’une seconde plainte de l’Isie et toujours sur la base du décret 54.

Mohamed Boughalleb a été condamné, mercredi 17 avril 2024, en première instance à six mois de prison avec exécution immédiate.

L'affaire concerne une plainte déposée par une fonctionnaire au ministère des Affaires religieuses. La plaignante accuse le journaliste d'avoir porté atteinte à son image et à sa réputation.

M.B.Z