SNJT : le pouvoir s’acharne à appliquer le décret 54 pour faire taire les médias

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a réagi, mercredi 15 mai 2024, aux décisions du parquet concernant les journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bssais ainsi que l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani.

Le procureur de la République a, rappelons-le, décidé, ce matin, d'émettre des mandats de dépôt contre les journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bssais, tous deux accusés d’utilisation de systèmes d’information en vue de porter atteinte à autrui, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret 54. La justice a également décidé de reporter l’audition de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani et a fixé le procès de Mourad Zeghidi et Borhen Bssais au 22 mai.

Le syndicat a réitéré son refus de toute instrumentalisation de la justice ayant pour objectif de restreindre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Il a souligné que les poursuites engagées contre Mourad Zeghidi, Borhen Bssais et Sonia Dahmani sont « en violation de la procédure pénale et du devoir imposé aux organes judiciaires, en vertu de l'article 55 de la Constitution tunisienne relative à la protection et à la garantie des droits et libertés, ce qui crée une responsabilité directe du ministère public pour les dommages causés aux accusés du fait de l'application de textes juridiques sans rapport avec les faits présentés à leur encontre ».

Le SNJT a dénoncé l'acharnement du pouvoir à recourir au décret 54 « pour faire pression sur les médias et tenter de faire taire toute voix libre, soupçonnant l'intention de perturber le débat public, en particulier dans le contexte de la prochaine élection présidentielle ». Il a enfin appelé à l'annulation du décret 54 qui vient contre les dispositions de la Constitution et les conventions internationales que la Tunisie a ratifiées.

M.B.Z