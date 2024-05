Vatel Tunis : retour sur la cérémonie de remise des diplômes 2023-2024

L’école internationale d’hôtellerie et de management, Vatel Tunis a tenu, hier 15 mai 2024, sa cérémonie annuelle de remise de diplômes de bachelor et MBA pour l’année universitaire 2023-2024 dans ses locaux au sein du campus de l'Université européenne privée de Tunis, aux Berges du Lac III. Les étudiants, les membres de leurs familles et toute la famille Vatel Tunis se sont rassemblés pour fêter cet heureux événement.

Fidèle à ses habitudes, Vatel Tunis a célébré la réussite de ses étudiants dans une ambiance festive et conviviale tout en profitant de la superbe vue qu’offrait le siège de l’école puisque l’université se trouve en face de la montagne de Boukornine et à côté des sites historiques de Carthage et Sidi Bou Saïd. D’ailleurs ce positionnement géographique assez atypique offre aux étudiants de Vatel Tunis la possibilité de vivre une expérience inouïe qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Les étudiants ont la possibilité de profiter de la beauté du paysage naturel et des sites historiques depuis leurs salles de classe à la pointe de la technologie et de leur campus universitaire modernes et d’espaces interactifs. Une image reflétant la philosophie d’ouverture et de découverte qu’encourage l’établissement.

« Nous avons plus de cinquante écoles dans 32 pays… Nos étudiants ont l’opportunité extraordinaire de choisir tout au long de leur parcours la possibilité de passer un semestre ou une année entière à l’étranger afin d’achever leur formation et d’acquérir une expérience et une ouverture internationale absolument indispensable aujourd’hui dans le monde de l’hôtellerie moderne… Je suis très heureux d’avoir pu rencontrer quelques très beaux exemples de ce que Vatel peut faire partout dans le monde, c’est-à-dire, de former des professionnelles de l’hôtellerie et de la restauration dans tous les métiers et dans tous les pays du monde… J’en suis vraiment très heureux et je félicite toute l’équipe de Vatel Tunis pour ce travail remarquable… Je trouve que c’est un très bel exemple de la coopération franco-tunisienne » a déclaré à cette occasion le directeur du réseau international de l’école Vatel, Paul D'Azemar.

En effet, les étudiants de Vatel Tunis ont la possibilité de suivre une partie de leur cursus universitaire dans l’une des écoles déployées dans les quatre coins du globe. Contrairement à d’autres universités, Vatel est présente dans plus de trois continents. Ainsi, les étudiants peuvent rêver de suivre leur étude au pays du tango à Buenos Aires en Argentine, au fief de la civilisation Aztèque à Mexico au Mexique, à la cité des anges à Bangkok en Thaïlande, à côté du Kremlin à Moscou en Russie, au pied de la Tour Eiffel à Paris en France ou encore au Manhattan de l’Afrique à savoir à Abidjan en Côte d’Ivoire. C’est ce qu’a expérimenté Aicha Labben ayant obtenu un diplôme de bachelor à Vatel Tunis.

« Au cours de ces trois années, j’ai eu l’opportunité de découvrir plein de cultures, de mindsets et de pays… À Vatel nous sommes formés afin de pouvoir travailler à l’étranger, mais aussi, en employant des alternances en Tunisie afin de découvrir la culture de travail en Tunisie… Vatel nous permet de découvrir notre pays, mais aussi l’étranger… Il s’agit d’une occasion d’apprendre à travailler en Tunisie avant de travailler à l’étranger », a-t-elle ajouté.

Un constat confirmé par le témoignage de la titulaire en bachelor, Yasmine Zitouni qui a indiqué avoir décroché un stage à l’hôtel de Crillon à Paris. Elle a précisé avoir déjà effectué un stage à l’Hôtel de Paris à Saint-Tropez, en France. L’étudiant a, également, effectué une année d’échange grâce au programme « Marco Polo » à VATEL Lyon. Elle a expliqué qu’il s’agissait d’expérience très enrichissante que ce soit d’un point de vue professionnel ou personnel.

Vatel Tunis représente une opportunité aussi bien pour les étudiants tunisiens qu’étrangers. C’est ce que nous a confirmé Sofiane Benfella, étudiant algérien inscrit à cette prestigieuse université où il a décroché un bachelor. Il a salué le corps enseignant pour leurs efforts et l’accompagnement fourni pour les étudiants. Il a remercié l’équipe Vatel pour la magnifique cérémonie organisée à l’occasion de la remise des diplômes. Il a appelé les jeunes intéressés par des études supérieures ou par une reconversion en hôtellerie à s’inscrire à Vatel Tunis. « Il s’agit d’une valeur sûre… Moi-même, j’occupe actuellement le poste d’assistant du directeur de restauration…. C’est Vatel qui m’a ouvert ces portes-là… Je ne cesserai jamais de remercier cette enseigne », a-t-il dit.

Pour rappel, le groupe mondial de l’enseignement du Management de l’Hôtellerie et du Tourisme Vatel a été élu meilleure Hospitality Management school au monde par le Worldwide Hospitality Awards. L’enseigne compte plus de 35.000 diplômés et cinquante campus dans le monde. VATEL Tunis accueille chaque année des étudiants dans un environnement international et un campus nouvelle génération.

