Feryel Ouerghi Sebai s'entretient à Rome avec Adolfo Urso

La ministre de l'Économie et de la Planification Feryel Ouerghi Sebai, s’est entretenue, mercredi 15 mai 2024, à Rome, avec le ministre italien des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso.

L’entrevue qui a eu lieu en présence de l’ambassadeur tunisien en Italie, Mourad Bourehla, a porté sur la relance de la coopération industrielle bilatérale.

« Une relance qui devra s'appuyer sur la double transition verte et numérique, avec une synergie dans le domaine des énergies renouvelables et dans l'approvisionnement en matières premières critiques, fondamentales pour atteindre l'autonomie stratégique » a indiqué le ministre italien sur X.

Il a souligné qu’au centre de la conversation, figurait également la volonté de collaborer dans les domaines de la recherche, de la pharmacie, de la formation en administration publique et du développement de l'intelligence artificielle.

M.B.Z