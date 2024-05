Vol et vandalisme à El Fouladh : émission de sept mandats de dépôt

La chambre des mises en accusation près la cour d’appel de Bizerte a émis des mandats de dépôt contre sept personnes dans une affaire de vol et vandalisme dans la société tunisienne de sidérurgie El Fouladh à Menzel Bourguiba. Le ministère public avait fait appel de la décision de libération rendue par le juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Bizerte, dans cette affaire.

C’est ce qu’a indiqué, mercredi 15 mai 2024, le porte-parole du tribunal et premier substitut de procureur de la République Seifeddine Abidi, à l’agence de presse Tap.

M. Abidi a précisé que l'incident remonte au mois d'avril dernier, lorsque les mécanismes d'un des fours en activité ont fait l'objet, à deux reprises, de vols et de sabotages délibérés. Suite à quoi, une plainte a été déposée par la direction de l'entreprise. L’enquête a été confiée aux services de police judiciaire et le ministère public avait ordonné de placer en garde à vue 23 personnes liées à des postes techniques dans l'usine de sidérurgique. Après cela, le juge d’instruction a décidé de les libérer, et le parquet a fait appel dans les délais réglementaires.

I.N.