Vague de soutien à la journaliste Khouloud Mabrouk

Plusieurs personnalités médiatiques et politiques ont fait part, mercredi 24 avril 2024, de leur soutien à la journaliste et animatrice de l’émission « 90 minutes » diffusée sur Radio IFM, Khouloud Mabrouk, convoquée à la caserne de l’Aouina pour être auditionnée.

Les internautes solidaires avec Khouloud Mabrouk ont salué son professionnalisme, soulignant que sa place est dans le studio, derrière son micro et non pas dans la caserne. Certains ont même rappelé que certains chroniqueurs devenus experts en diffamation et autres insultes circulent en libertés alors que les plus sérieux subissent les poursuites judiciaires.





Plusieurs messages de soutien et de solidarité ont été adressés à Khouloud Mabrouk ainsi qu’à la radio IFM.













































Rappelons que le journaliste Sofiene Ben Hamida a annoncé, ce soir-même, que la journaliste Khouloud Mabrouk sera auditionnée pour la deuxième fois, dans la même journée, à la caserne de l’Aouina. Elle a été convoquée, ce matin, pour une comparution immédiate devant la brigade spéciale de la Garde nationale de l’Aouina. Le représentant légal de la radio a aussi été convoqué. Aucun motif n’a été mentionné.

S.H