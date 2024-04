Soliman : arrestation d’un individu pour culture de marijuana

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Faker Bouzghaya, est revenu, jeudi 28 mars 2024, sur l’arrestation d’un individu pour culture de marijuana à Soliman.

Dans une intervention téléphonique dans l’émission Romdhan Ennes sur Mosaïque FM, il a indiqué, au micro de Jihen Miled, que les autorités en charge avaient découvert, lors d’une descente dans le domicile du prévenu, que celui-ci avait monté une usine de culture de marijuana au premier étage de sa maison.

Il a indiqué que les autorités avaient saisi 116 plantes et plusieurs équipements, pesticides et engrais, en plus de cinq kilos de feuilles et de graines de marijuana. Il a ajouté qu’une enquête avait été ouverte et que le prévenu avait été déféré pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.

N.J