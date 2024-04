Mostafa Abdelkebir : le passage de Ras Jedir sera rouvert dans les prochains jours

Imprimer

Le président de l'Observatoire tunisien pour les droits de l'Homme, Mostafa Abdelkebir, a affirmé que les autorités libyennes faisaient tout ce qui était en leur pouvoir afin de rouvrir le passage frontalier de Ras Jedir, fermé depuis le 19 mars 2024 à la suite d'un échange de coups de feu côté libyen.

Dans une publication Facebook du 27 mars 2024, Mostafa Abelkebir a indiqué que des unités de polices et de l’armée seront déployées au niveau du passage frontalier de Ras Jedir afin de le sécuriser. Il a, également, expliqué que sa réouverture devrait avoir lieu dans les prochains jours.

La même source a précisé qu’il y aura un contrôle des entrées et des sorties et qu’on comptait œuvrer pour la garantie de la sécurité des usagers de la route. Les autorités libyennes prioriseront une coopération avec les autorités tunisiennes afin d’anticiper toute perturbation possible des activités au niveau du passage frontalier en question.

S.G