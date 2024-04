Aram Belhadj à propos de la situation économique : il faut cesser les supercheries et les faux-semblants !

Le docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur à l'Université de Carthage et expert consultant, Aram Belhadj, a poursuivi ses critiques à propos des indicateurs économiques du pays faussement présentés comme des exploits.

« Par rapport à l’année dernière, tous les secteurs économiques ont enregistré une contraction (ou une baisse d’activités) pour des raisons externes certes. Mais, plus important encore, pour des raisons internes liées à des choix qui ont échoué et à des politiques économiques faibles. Même l’amélioration attendue en 2024 sera "technique" vu la contraction importante enregistrée l’année dernière dans le secteur agricole (-11,2 %).

En fin de compte, des taux de croissance comme 0%, 1%, 2%, et même 3% sont des chiffres qui doivent susciter la honte et appeler à l’humilité et à une réflexion sérieuse sur l’avenir, au lieu des "faux-semblants" et des supercheries », a-t-il martelé dans un post Facebook daté de mardi soir 26 mars 2024.

Et d’ajouter : « Demain je vous parlerai des finances publiques, de la solidité de la situation financière, et des réalisations impressionnantes ! #à suivre# ».

Un jour auparavant, l’universitaire avait vivement critiqué les experts tunisiens qui affirment que les indicateurs économiques se sont améliorés et que le pays n’a pas besoin du Fonds monétaire international (FMI).

Rappelons aussi que l'économie nationale aurait enregistré une croissance à 0,4% sur l’ensemble de l’exercice 2023, selon les estimations de l'Institut national de la statistique (INS).

I.N.