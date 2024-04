La migration irrégulière au cœur de la rencontre entre Kamel Feki et Alessandro Prunas

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki, a reçu, mardi 26 mars 2024, au siège du ministère, le nouvel ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, à sa demande.

La réunion a permis d'échanger les points de vue sur la réalité et les perspectives de la coopération ainsi que sur les programmes de partenariat entre les départements des deux pays.





D'après un communiqué du ministère de l'Intérieur, les efforts des deux parties dans la lutte contre la migration irrégulière ont été examinés, ainsi que l'importance de la coopération des organisations spécialisées des Nations unies avec les deux pays pour intensifier les opérations de retour volontaire des migrants irréguliers arrivant dans notre pays vers leurs pays d'origine.





Les deux parties ont confirmé, toujours selon le communiqué, leur détermination à progresser sur la voie de la consolidation de ces relations et à les hisser à des niveaux plus élevés, reflétant la profondeur et la solidité des relations séculaires entre les deux pays.

S.H