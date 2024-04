Le projet sur la lutte contre l’exclusion financière discuté en commission

La Commission parlementaire des finances a entendu, mardi 26 mars 2024, le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, et des représentants du ministère de l’Économie au sujet du projet de loi relatif à la lutte contre l’exclusion financière.

Selon un communiqué publié, à l’occasion, sur la page Facebook de l’Assemblée des représentants du peuple, le ministre des Affaires sociales, a affirmé que l’intitulé du projet de loi était révolutionnaire, notant qu’il rompt avec les systèmes classiques, en réponse aux recommandations des élus qui ont proposé de substituer la lutte contre l’exclusion financière par un terme plus qui tend à promouvoir le concept d’inclusion financière et sociale.

Certains élus députés ont, également, estimé que le contenu du projet de loi n’était pas conforme à l’objectif qui lui a été fixé, et nécessitait des amendements afin de répondre à la réalité de la situation du pays et aux aspirations des groupes les plus vulnérables.

Le ministre des Affaires sociales a, dans ce sens, salué le rôle des institutions de microfinance et leur appui aux efforts de l’État pour assurer des financements pour certains projets.

Il a, par ailleurs, suggéré d’établir des taux d’intérêt similaires entre toutes les institutions financières, estimant que les taux d’intérêt proposés par certains établissements sont élevés du fait que ces institutions obtiennent des prêts de l’étranger et sur le marché local à des taux élevés pour financer leurs interventions.

Évoquant le projet de la Banque postale, le ministre a indiqué que ce projet était en cours de discussion et que son approbation dans les plus brefs délais donnerait un signal fort et positif sur l’inclusion financière en Tunisie.

