Météo - Tunisie : pluies éparses et temporairement orageuses

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé des pluies éparses et temporairement orageuses pour la nuit de mardi 26 mars 2024.

Dans son bulletin, l’INM a précisé que des précipitations étaient attendues dans le nord, l’extrême nord-ouest et le centre du pays.

Le ciel sera nuageux dans le reste des régions.

Des vents relativement forts à très forts souffleront sur le nord, l’est et près des côtes. Des phénomènes de tempêtes de sable sont attendues dans le sud du pays.

Les températures seront comprises entre 14 et 18°C dans le nord et les zones côtières et entre 20 et 24°C dans le reste des régions.

N.J