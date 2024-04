Noureddine Taboubi : les syndicalistes s'engagent en faveur du droit syndical

Imprimer

Le secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Taboubi, a indiqué, mardi 26 mars 2024, en marge de la réunion du bureau exécutif élargi de l’Union, que les syndicalistes s'engagent en faveur du droit syndical et dans la négociation et la défense des droits des travailleurs.

Il a souligné, selon l'organe de presse de l'organisation, Echaab News, que les poursuites, les atteintes aux libertés syndicales et les violations des droits syndicaux ont ciblé plusieurs syndicalistes et mené parfois à des suspensions.

Noureddine Taboubi a ajouté que le forum syndical, qui aura lieu en mai prochain, traitera des questions urgentes et sensibles qui préoccupent les syndicalistes afin de les soumettre aux responsables syndicaux des régions et différents secteurs, et proposera également des alternatives, des solutions et des idées.

M.B.Z