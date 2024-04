Besma Hammami : il faut changer l'appellation des cigarettes 20 MARS

La députée de la circonscription Siliana-Bargou et membre de la commission de la législation générale, Besma Hammami a indiqué que la marque de cigarettes « 20 Mars » devait changer de nom.

« 20 mars correspond à la fête de l’indépendance, à la lutte du peuple pour la libération et l'émancipation, à la joie de plusieurs génération pour un avenir humain qui nous convient », a-t-elle écrit sur son profil Facebook le 19 mars 2024.

La députée Besma Hammami a accompagné sa publication d’une photo de la demande en question écrite et adressée à la ministre des Finances, Sihem Nemsia sur ce sujet. « De plus, parallèlement à la fête de l'indépendance du 20-Mars, une date dont la symbolique représente les luttes du peuple tunisien s’étant battu pour la vie et la dignité, ainsi que les espoirs des générations futures qui aspirent à réaliser une vie meilleure. Il est donc inacceptable qu'un produit portant atteinte à la santé humaine ait comme nom "20 mars" et que son emballage soit marqué du logo "Fumer nuit la santé", ce qui est contraire à la symbolique de cette date historique. Par conséquent, la Régie Nationale de Tabac et des Allumettes a-t-elle envisagé de re-commercialiser ce produit sous une nouvelle marque qui ne soit pas liée à la symbolique historique nationale ? », lit-on dans la demande.

Besma Hammami a indiqué que le 20-Mars devait renvoyer vers l'espoir, la vie et la joie et qu'on devait mettre fin à la relation le liant à un produit meurtrier.

S.G