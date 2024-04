Pont de Bizerte : signature du contrat avec la société chinoise Sichuan Road & Bridge

Imprimer

Le ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire a signé, mardi 26 mars 2024, avec la société chinoise Sichuan Road & Bridge, le contrat pour l’achèvement de la deuxième et principale partie du nouveau pont de Bizerte.

Le coût total du projet est estimé à plus de 750 millions de dinars, financé par la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement, outre l'État tunisien, tandis que le coût de la deuxième et principale partie du projet, qui sera réalisée par l'entrepreneur chinois, est estimée à environ 610 millions de dinars.

Pour une durée de trente-huit mois et conformément à l'appel d'offres international numéro 2021/22/DGPC, le ministère de l'Équipement avait annoncé l'attribution du marché des travaux du pont principal du projet de réalisation de la liaison entre l'autoroute A4 et la ville de Bizerte (lot numéro 2) à la société chinoise Sichuan Road & Bridge pour un coût total de 610 millions de dinars, toutes taxes comprises.

Le deuxième lot comprend la construction d'un pont de 2070 mètres de long au niveau du canal de navigation à Bizerte. Il s'agit d'un pont de type double avec une structure métallique et un revêtement en béton armé composé de 19 travées, dont trois s'étendent sur le canal de navigation sur une longueur d'environ 900 mètres, avec une hauteur d'environ 56 mètres au-dessus de la mer permettant le passage de tous types de navires.

M.B.Z