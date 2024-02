Assassinat de Chokri Belaïd : Ennahdha appelle à une diffusion en direct des audiences

Imprimer

Le mouvement islamiste Ennahdha a publié, jeudi 8 février 2024, un communiqué appelant à ce que les audiences de l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd soient publiques et diffuées en direct « pour dévoiler la vérité au peuple ».

Le parti de Rached Ghannouchi s’est dit satisfait de la reprise du procès après des années d’obstructions réitérant la nécessité de dévoiler toute la vérité « loin des mensonges du comité de défense qui n’a pas cessé de diffamer Ennahda et d’induire en erreur l’opinion publique ». « Le mouvement Ennahdha appelle à ce que les audiences soient publiques et diffusées en direct », a-t-on noté.

Le parti est revenu, également, sur le jugement prononcé contre son président Rached Ghannouchi et son gendre et ancien ministre, Rafik Abdessalem dans l’affaire dite de financements étrangers impliquant le parti.

Ennahdha a dénoncé leur condamnation à trois ans de prison notant que les faits démentissent totalement ces accusations motivées uniquement par la volonté de persécuter le président du parti.

Il a dit, par ailleurs, noter les alertes lancées par les experts économiques contre les répercussions de l’adoption de l’amendement de la loi organisant la Banque centrale de Tunisie (BCT) permettant à celle-ci de financer directement le Trésor public.

Le parti a, enfin, salué les initiatives visant à faire évoluer le travail de l’opposition nationale exprimant son attachement au Front de salut national en tant que cadre d’action politique et de lutte démocratique et nationale.

Ennahdha a souligné, dans ce sens, sa volonté d’élaborer une charte fixant les règles de coopération et de concurrence loyale entre les composantes de l’opposition afin de garantir le respect du droit à la différence et immuniser les acteurs politiques contre les pratiques négatives qui ont nui à l’expérience démocratique et à l’image de la classe politique.

N.J