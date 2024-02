Cellcom annonce une hausse de son chiffre d’affaires de 29% au quatrième trimestre 2023

La société Cellcom, spécialisée dans la commercialisation, la distribution et le service en matériel et équipements de télécommunications, notamment sous la marque Evertek, vient de publier ses indicateurs pour le quatrième trimestre 2023 et l’ensemble de l’année passée.

Il en ressort que le chiffre d’affaires du 4e trimestre 2023 a enregistré une croissance significative de 29% par rapport à la même période de l’année 2022, pour s’établir à 17,5 millions de dinars (MD), grâce à la hausse du chiffre d’affaires GSM de 30% par rapport à la même période de l’année 2022 pour s’établir à 16,2 MD. Le chiffre d’affaires Recharge s’est stabilisé à 1,2 MD.

Pour sa part, la marge brute est de 1,8 MD durant le 4e trimestre 2023 contre 1,35 MD pour la même période 2022, soit une augmentation de la marge de 33%. Le taux de la marge brute s’élève à 11,5% contre 11,2% (+0,3%). Le taux de marque brute s’élève à 10,3% contre 10% soit une augmentation de 0,3% pour la même période 2022.

Sur toute l’année 2023, le chiffre d’affaires global a diminué de 5,27%. Une baisse qui a été atténuée grâce aux performances de la société au 4e trimestre. Le chiffre d’affaires GSM a atteint 48,2 MD contre 51,6 MD (-7%). Cellcom explique dans un communiqué boursier : « On constate une diminution de l’activité GSM sur le marché international et en particulier sur le marché national résultant principalement des nouvelles taxes douanières de 29%, il faut ajouter à cela le manque de composants électroniques au début d’année 2023 ».

Cela dit, la société annonce que « la performance globale en 2023 s’est améliorée au niveau de la marge (+11% par rapport à 2022) avec réduction des charges d’exploitation de 11% et la baisse des charges financières de 57% (une baisse qui résulterait de l’optimisation de la stratégie commerciale et du cours de change USD/TND durant le deuxième semestre 2023, ndlr)». Et de préciser dans ce même document : « Durant l’année 2023, nous avons réussi à avoir une part de marché plus importante auprès de Ooredoo pour la gamme Infinix, d’autre part, nous avons amélioré notre chiffre d’affaire avec l’opérateur Orange en plus du développement de notre réseau de distribution ce qui nous a permis de réduire l’écart à -5% entre 2022 et 2023 ».

En outre, la masse salariale a baissé de 4% entre 2023 et 2022, se situant à 2,7 MD fin 2023, avec un effectif moyen qui s’est réduit de deux salariés pour atteindre 67 employés fin 2023.

D’après communiqué