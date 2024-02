Championnat d'haltérophilie : Chaïma Rahmouni remporte trois médailles d’or

L'haltérophile Chaïma Rahmouni (64 kg) a remporté, mercredi 7 février 2024, trois médailles d'or pour la Tunisie lors de la troisième journée du Championnat d'Afrique d'haltérophilie qui se tient en Égypte.

Chaïma Rahmouni a remporté les trois titres en soulevant 83 kg à l’arraché, 114 kg à l’épaule-jeté et 207 kg au total.

L’équipe tunisienne d’haltérophilie a ainsi totalisé, au deuxième jour du championnat, quinze médailles : sept en or, six en argent et deux médailles de bronze.

M.B.Z