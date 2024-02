Baromètre nPerf : Tunisie Telecom en tête des performances de l’Internet mobile

L’opérateur national Tunisie Telecom a offert à ses abonnés les meilleures performances globales de l’Internet mobile en Tunisie en 2023, selon un communiqué rendu public, mardi 6 février 2024, par nPerf.

Le score nPerf prend en compte les mesures des débits et de la latence ainsi que la performance de navigation web et streaming vidéo de façon à représenter la qualité de l’expérience utilisateur pour un usage commun d’Internet. Tous les tests ont été réalisés dans l’app nPerf Internet Speed Test en Tunisie, disponible sur Android et iOS.

Selon les analyses réalisées par nPerf du 1er janvier au 31 décembre 2023, Tunisie Telecom (30 Mb/s) a fourni le débit descendant le plus rapide en Tunisie.

Les débits descendants supérieurs à 25 Mb/s sont classés comme excellents, permettant des usages tels que le streaming de vidéos en 4K.

L’opérateur a été le meilleur sur un autre indicateur : le débit montant. Il a offert le débit montant le plus rapide en Tunisie (12 Mb/s). Les débits montants supérieures à 10 Mb/s sont classés comme excellents, permettant aux abonnés d’uploader des vidéos HD sur Internet.

Les abonnés de Tunisie Telecom (57 %) ont, aussi, bénéficié des meilleures performances de la navigation web, équivalent à un temps de chargement moyen des pages de 4.3 secondes.

D’après communiqué