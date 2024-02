Haddad : on a demandé aux Chinois de soutenir la Palestine en échange de reconnaître leur droit à Taïwan

La dirigeante du Mouvement Echaâb, Leila Haddad, a annoncé, dans une interview accordée au journal Al Quds le 5 février 2024, que son parti avait proposé à la Chine d’appuyer la cause palestinienne. Cet appui, si exprimé, ne sera pas sans bourse délier.

Mme Haddad a expliqué que le Mouvement Echaâb avait discuté de ce sujet avec le parti communiste chinois lors d’une visite en Chine. Echaâb souhaite, selon Mme Haddad, que la Chine joue de son influence au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour soutenir la cause palestinienne. En échange, le Mouvement Echaâb aura à reconnaître Taïwan partie inaliénable des territoires chinois.

L’indépendance de Taïwan est au cœur d’un conflit entre ce petit État insulaire et l’Empire du Milieu. Longtemps sous le giron de la Chine, Taïwan n’est considéré comme un État à part entière que par quelques pays et gouvernements (Belize, Haïti, les îles Marshall, Nauru, les Palaos, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tuvalu, Paraguay, le Swaziland, le Guatemala, le Vatican). Pour d’autres, l’île est une province chinoise, bien qu’aux yeux du droit international, elle dispose d’un territoire indépendant, d’un peuple et d’un gouvernement.

N.J