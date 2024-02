Hajer Gueldich, nouvelle conseillère juridique à l’Union africaine

L’universitaire tunisienne, Hajer Gueldich, a été sélectionnée pour occuper le poste de conseiller juridique au sein de l’Union africaine (UA).

Maître de conférences agrégée en Droit international public à l'Université de Carthage, Hajer Gueldich est responsable du Master de recherche en droit et politiques de l'Union africaine à la faculté des sciences juridiques de Tunis et membre élue de la Commission de l’Union africaine pour le Droit international (CUADI) depuis 2015 et actuellement le Rapporteur général de la Commission.

Elle a été désignée membre de l’équipe de son excellence Paul Kagamé des experts sur la Réforme institutionnelle de l’Union africaine depuis 2017.

Elle est enseignant visiteur à l’Université d’Angers (France), l’Université de Venise et l'Université de Sienne (Italie), l'Université Saint Joseph (Liban) et l'Université panafricaine (Cameroun), outre son poste permanent à l'Université de Carthage (Tunisie). Elle enseigne aussi le droit international à l'Institut diplomatique à Tunis.

Elle est également Professeure invitée au cours régional des Nations unies sur le Droit international qui se déroule annuellement à Addis abeba.

Elle a été coordinatrice de l'Unité de recherche en droit international et juridictions internationales à l'Université de Carthage jusqu'à 2019, membre du Laboratoire de recherche en droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel comparé à partir de 2020 et responsable de cours online sur le droit de l'Union africaine au Centre des études juridiques africaines (CEJA) basé à Genève.

Elle est aussi membre de plusieurs associations nationales et internationales dans le domaine du droit international, relations internationales et science politique.

