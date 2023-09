Ons Jabeur, Meloni, Zied El Heni… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 16 au 17 septembre 2023.

WTA 1000 Guadalajara : Ons Jabeur et Peyton Stearns s’envolent aux huitièmes de finale

La championne nationale, Ons Jabeur et sa partenaire américaine Peyton Stearns (44e en simples et 171e en doubles) ont remporté, dimanche 17 septembre 2023, leur match des 16es de finale du WTA 1000 Guadalajara (doubles dames). Les deux coéquipières se sont imposées en deux sets 6-3, 6-2, face aux Britanniques Olivia Nicholls (98e en doubles) et Alicia Barnett (n°95 en doubles).

Meloni : des pays de l’UE estiment que la Tunisie est un régime répressif avec lequel il n’est pas question d’accord

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a posté, vendredi 15 septembre 2023, une vidéo sur son compte Twitter, adressant un message à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Giorgia Meloni a rappelé que les événements qui ont lieu en Afrique, dans la région du Sahel notamment, les récents coups d’État, et la crise économique profonde que traverse la Tunisie, ont un impact direct sur le flux de migrants qui débarquent sur les côtes italiennes.

Plan d’action en dix points de l’UE pour limiter les flux migratoires à Lampedusa

La commission européenne a rendu public un communiqué, dimanche 17 septembre 2023, à propos de la situation liée à l’augmentation des flux migratoires à Lampedusa, en Italie. Tout en reconnaissant la pression croissante le long des différentes routes migratoires, la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, a présenté la série suivante d'actions immédiates à mener dans le plein respect des droits fondamentaux et des obligations internationales :

Vaste campagne sécuritaire à Sfax et Kerkennah

Le directeur général de la sûreté nationale, Mourad Saidane et le commandant de la Garde nationale Houssine Gharbi se sont rendus, samedi 16 septembre 2023, à Sfax, pour superviser une réunion de travail sur instruction du président de la République. La réunion, précise un communiqué du ministère de l’Intérieur, s’est déroulée en présence du directeur général des Unités d'intervention de la Sécurité nationale et du directeur général de la Sécurité publique de la Garde nationale ainsi que différents cadres sécuritaires de la région.

Zied El Heni : j’ai quitté la brigade antiterroriste en tant que suspect !

Le journaliste Zied El Heni est revenu, dans un post Facebook, sur sa séance d’audition auprès de l’unité antiterroriste de l’Aouina. Convoqué le vendredi 15 septembre 2023, Zied El Heni a indiqué qu’il a été écouté en tant que témoin dans l’affaire des enregistrements fuités attribués au président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi, mais qu’il a quitté la brigade en tant que suspect impliqué dans un crime terroriste.