Liste des candidats à la présidence et la vice-présidence de l'ARP

Huit élus se sont portés candidats au poste de président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Il s’agit de :

- Brahim Bouderbala

- Yosri Baouab

- Hichem Hosni

- Maher Guetari

- Chafik Zaafouri

- Faouzi Daas

- Badreddine Gammoudi

- Abdessalem Dahmani

Anouar Marzouki s’est porté candidat, puis s’est retiré avant le passage au vote. On notera l’absence de candidate féminine.





Les candidats au poste de vice-président sont :

- Manel Bedida

- Syrine Mrabet

- Amel Meddeb

- Fatma Mseddi

- Saoussen Mabrouk

- Mariem Cherif

- Sonia Ben Mabrouk

- Olfa Marouani

- Najla Lahiani

- Nour El Houda Sabaiti

Anouar Marzouki s'est porté candidat à ce poste. Ceci a suscité la colère de certains élus. Ces derniers ont affirmé que le premier vice-président de l'ARP devait être une femme conformément au décret de convocation des députés. Le président de l'ARP a assuré que l'arrêté n'imposait pas cela. Il a considéré que l'arrêté évoquait des vice-présidents sans distinctions entre premier et second. Par la suite, Aymen Ben Salah, Fakhreddine Fadhloun, Ezzeddine Taieb, Riadh Jaidane,Salah Sayadi et Moez Ben Youssef ont aussi présenté leur candidature.

S.G