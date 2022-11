Détail des augmentations salariales dans les banques et les établissements financiers

L’UGTT a annoncé, mardi 8 novembre 2022, qu’un accord vient d’être conclu entre la Fédération générale des banques et des établissements financiers et l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), autour des augmentations salariales au titre des années 2022, 2023 et 2024.

Les négociations ont abouti à des augmentations de 7% pour tous les agents du secteur réparties comme suit :

S.H