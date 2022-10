Affaire de l’aéroport : maintien de l’interdiction de voyage et report de l’audience

Imprimer





La Chambre correctionnelle près la Cour militaire d’appel de Tunis a maintenu, vendredi 21 octobre 2022, l’interdiction de voyage contre les accusés dans l’affaire dite de l’aéroport. La juridiction a, également, reporté l’audience au 11 novembre 2022.

En mars 2021, un raid a été mené par les députés d'Al Karama sur l’aéroport de Tunis-Carthage afin d’obliger les autorités de permettre à une femme fichée S17 de voyager. La scène a été filmée et massivement partagée sur les réseaux.

Après leur comparution devant le Tribunal militaire de Tunis, Seif Eddine Makhlouf et Nidhal Saoudi, ont été condamnés à cinq mois de prison en première instance et ce en mai 2022. Mehdi Zagrouba a, lui, été condamné à six mois de prison. Quant à Mohamed Affes, Lotfi Mejri et Maher Zid, le Tribunal a prononcé une peine de trois mois de prison. Un non-lieu a été prononcé en faveur d’Abdellatif Aloui.

N.J.