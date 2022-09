Abassi : le FMI accordera à la Tunisie entre deux et quatre milliards de dollars

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouen Abassi a indiqué que l'accord avec le Fonds monétaire international (FMI) portait sur une somme pouvant aller de deux à quatre milliards de dollars, soit entre 6,4 et 12.8 milliards de dinars. Le financement devrait s'opérer sur tranche durant les trois prochaines années.

Dans une déclaration accordée le 18 septembre 2022 à l'agence Reuters, Marouen Abassi a considéré que l'accord conclu entre le gouvernement et l'UGTT était un pas en avant vers la finalisation des négociations entre la Tunisie et le FMI. Il a expliqué que cet accord permettra d'avoir une vision claire au sujet de la masse salariale durant les prochaines années et que celle-ci allait diminuer au fil du temps. Il a, également, précisé qu'un accord avec le FMI facilitera l'accès au financement du budget de l'Etat à travers des accords bilatéraux avec le Japon ou les pays du Golfe.

A noter que le déficit budgétaire de l'Etat selon la loi de Finances de l'année 2022 s'élevait à 9,3 milliards de dinars, soit 2,9 milliards de dollars selon les taux de change actuels. Ce chiffre devrait dépasser les 10 milliards de dinars, d'après plusieurs experts.

S.G