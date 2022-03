L’UGTT appelle le gouvernement à lutter contre la spéculation et la hausse des prix

Le bureau exécutif de l’UGTT a rendu public un communiqué, ce jeudi 3 mars 2022, à l’issue de sa réunion tenue hier, pour examiner la situation générale et les répercussions des derniers développements internationaux sur notre pays.

La centrale syndicale a réitéré sa position de principe rejetant la guerre, tout en dénonçant la politique des deux poids-deux mesures, adoptée par la communauté internationale. Toutefois, elle a mis en garde le gouvernement contre l’impact de la guerre en Ukraine sur la Tunisie, l’invitant à prendre des mesures préventives et à accélérer la mise en place des politiques stratégiques pour promouvoir les secteurs délicats et les soutenir comme l’agriculture et l’énergie.

D’autre part, l’UGTT a critiqué vivement la politique passive du gouvernement face à la hausse fulgurante des prix et la détérioration du pouvoir d’achat du citoyen, soulignant que les spéculateurs et contrebandiers poursuivent leur action en toute impunité.

La centrale syndicale a ajouté que toute négociation avec le FMI et l’UE serait stérile et vouée à l’échec si elle ne part pas sur la base d’une vérification profonde des dettes et des anciens accords et si cette négociation n’est pas participative et ne prend pas en considération les expériences précédentes.

L’UGTT a réitéré son appel à la mise en application des accords conclus, notamment, ceux du 6 octobre 2021 et du 20 octobre 2020, afin de préserver la crédibilité des négociations et la stabilité sociale. L’UGTT fait porter la responsabilité au gouvernement de toute tension sectorielle déclenchée dans le but de défendre les droits acquis.

S.H