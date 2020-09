LUniversité Européenne de Tunis ouvre lUniversité Européenne du Niger

Le Groupe Université Européenne de Tunis et le réseau “European International University of Africa” ont annoncé, ce mardi 8 septembre 2020, l’ouverture de l’Université Européenne du Niger, qui accueillera ses premiers étudiants dès octobre 2020 sur son Campus de Niamey.

L’Université aura comme objectif de former des cadres supérieurs et opérationnels, développer la recherche selon les normes et standards internationaux et de viser l’excellence académique. Elle sera un véritable hub en Afrique de l’Ouest et un pont entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb.

L’Université Européenne du Niger s’inscrit et adhère à un programme de mise à niveau et d’évaluation de méthodes et de performances pour développer un enseignement de qualité, des programmes innovants dans un esprit visionnaire.

Le Groupe Université Européenne de Tunis exporte son modèle à travers le réseau « European International University Of Africa » et participe au développement du système éducatif européen et international au Maghreb et en Afrique, grâce à son savoir-faire et des collaborations prestigieuses avec des universités, institutions et écoles de renommée mondiale.

Communiqué