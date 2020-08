Sonede : Travaux de maintenance et coupures d'eau mercredi dans plusieurs zones

La Sonede a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi 11 août 2020, des travaux de maintenance qui seront effectués pour réparer une panne sur un canal principal de distribution au niveau du quartier 103 à Hay Ettadhamen, à l’Ariana.

Des perturbations et des coupures en eau potable seront ainsi enregistrées à partir de mercredi 12 août à 8h du matin dans le quartier « Ibnou Sina » à Ksar Said, cité Cherifa à Hay Ettahrir et une partie du quartier 18 janvier à Hay Ettadhamen.

La distribution reprendra graduellement dans la nuit du mercredi au jeudi 13 août.

M.B.Z