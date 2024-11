Ce que l’on sait sur le réseau de détournement de compteurs à la Sonede

Une vaste affaire de corruption a éclaté au sein de la Société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), avec la découverte d’un réseau criminel impliqué dans le détournement de matériels et de compteurs d’eau. Plusieurs individus ont été interpellés, dont des cadres de la société.

L’affaire a été rendue publique le samedi 16 novembre 2024. Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel ayant détourné des matériels et des compteurs d’eau de la Sonede. L’opération, conduite par l’unité nationale d’enquête sur les crimes financiers complexes, relevant de la Direction des renseignements et recherches de la Garde nationale à l’Aouina, a été réalisée sous la supervision du ministère public près le tribunal de première instance de Sousse 1.

À ce jour, des cadres et employés de la Sonede ont été arrêtés, des propriétaires de magasins spécialisés dans les matériaux ferreux et électriques, ainsi qu’un entrepreneur sous-traitant responsable de l’installation des compteurs d’eau. Un important stock de compteurs et d’équipements hydrauliques détournés a été saisi dans l’un des magasins spécialisés, selon le ministère de l’Intérieur. D’autres pratiques suspectes, notamment la vente de matériel volé, ont également été mises en évidence.

De nouvelles informations ont été communiquées concernant ce dossier, notamment la découverte d’une deuxième affaire de corruption présumée, liée au service central d’approvisionnement et de gestion des stocks.

Le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 1, Wissem Cherif, s’est exprimé sur Mosaïque FM, précisant que le ministère public a autorisé la détention de sept personnes, renvoyé cinq autres en comparution, inclus deux individus dans les recherches et interdit le voyage de trois autres, parmi lesquels des employés et cadres de la Sonede, des promoteurs et des propriétaires de quincailleries. Cette affaire concerne la disparition de 5.218 compteurs d’eau d’une valeur de 660.000 dinars. Certains de ces compteurs ont été retrouvés dans une quincaillerie appartenant à l’un des suspects.

En outre, un manque de matériel d’une valeur de plus de 300.000 dinars a été constaté à la Direction centrale des approvisionnements. Parmi cette somme, 43.000 dinars appartenaient à la Direction des approvisionnements de la ville de Sousse, tandis que le reste était réparti entre six régions. Dans le cadre de cette deuxième affaire, le ministère public a autorisé la détention de huit personnes et l’inclusion d’un autre individu dans l’enquête, avant d’ouvrir une instruction. L’enquête continue afin d’évaluer l’étendue des pertes et de découvrir d’éventuels complices supplémentaires.

Le vol et le détournement de matériel à la Sonede ne sont pas des faits isolés. En août dernier, des agents de la Garde nationale de Sidi Thabet, gouvernorat de l’Ariana, ont arrêté un ingénieur à la retraite de la Sonede, qui avait modifié secrètement les canalisations d’eau de l’entreprise pour détourner l’eau vers sa ferme de trois hectares. Selon les estimations, il a consommé 10.000 m3 d’eau par mois pendant plus de sept ans, perturbant ainsi la distribution de l’eau dans les zones avoisinantes.

En début août, un employé de la Sonede a également été placé en garde à vue, soupçonné d’être impliqué dans des coupures d’eau dans la région. Il a été accusé de « formation d’une alliance pour attaquer des personnes et des biens » ainsi que d'« offense contre le chef de l’État ».

La Sonede est dans le viseur des autorités depuis plusieurs mois. Le 2 juillet, le président de la République a décidé de limoger le PDG, Ahmed Soula, sans préciser les raisons de cette décision. Ce dernier avait été nommé par Kaïs Saïed pour remplacer Mosbah Helali, qui avait également été écarté en raison des nombreuses coupures d’eau survenues durant son mandat. Ce limogeage est survenu deux jours après la visite du président dans la banlieue ouest de Tunis, où il a constaté une importante fuite d’eau potable provenant d’un tuyau appartenant à la Sonede.

Plusieurs entreprises et établissements publics sont actuellement sous le coup d’inspections, audits et enquêtes. Mercredi 13 novembre, le président Kaïs Saïed a rencontré le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et a insisté sur « la poursuite de la lutte contre la corruption et les corrompus qui se sont infiltrés dans de nombreux rouages de l’État ».

Synda Tajine