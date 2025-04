Premier aperçu de la nouvelle Audi A6

Audi célébrera la première mondiale de la nouvelle A6 le 15 avril. Cette berline du segment supérieur établit de nouvelles normes en matière de design et d'aérodynamisme, tout en apportant innovation et confort dans la catégorie des véhicules haut de gamme. Aujourd'hui, nous avons un premier aperçu détaillé du véhicule.

Avec l’Audi A6, la marque aux quatre anneaux élargit sa gamme de modèles à succès et démontre que la forme et la fonction s'unissent en parfaite harmonie pour offrir une expérience de conduite de premier ordre. Des progrès ont été réalisés grâce à une attention méticuleuse portée aux détails : plus le coefficient de traînée est faible, plus l'efficience est élevée. Plus l'aéro-acoustique est soignée, plus le confort de conduite est optimal. Plus la suspension et la conduite sont équilibrées, plus l'expérience de conduite est précise, contrôlée et dynamique.

La nouvelle Audi A6 est exceptionnelle à tous les égards.

