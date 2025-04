Le taux de remplissage des barrages passe au-dessus de la barre des 36%

Le taux de remplissage des barrages a dépassé la barre des 36% grâce aux récentes précipitations, après être tombé sous les 20% plus de quatre mois auparavant, atteignant un triste record de 19,6% (selon un rapport de l’Observatoire national de l’agriculture, Onagri, daté du 29 novembre 2024).

Selon le rapport de l'Onagri du lundi 7 avril 2025, le taux de remplissage des barrages est désormais de 36,1%. Il s'agit du meilleur taux enregistré depuis près d'un an (ce même taux avait été observé le 13 avril 2024, avant de diminuer progressivement pour descendre sous les 20%).

Le taux de remplissage des barrages les plus importants varie désormais entre 9 % et 73%, marquant une nette amélioration par rapport aux trois derniers mois, où il oscillait entre 7% et 40%.

Cependant, malgré cette amélioration, la situation hydrique en Tunisie reste préoccupante. Il convient de souligner que, bien que les récentes pluies aient provoqué des variations dans le taux de remplissage, celui-ci demeure globalement instable, avec des hausses temporaires suivies de baisses. En réalité, aucune amélioration durable n’a été observée. Un climatologue a expliqué que, en raison des changements climatiques, les zones de précipitations en Tunisie se sont déplacées davantage vers le sud, tandis que la majorité des barrages, et les plus grands d’entre eux, se situent au nord du pays. Cela explique en partie le faible taux de remplissage actuel.

En outre, les réserves d’eau dans les barrages tunisiens sont en baisse de 807,39 millions de m³ (-53,41%) par rapport à la moyenne saisonnière de la période, atteignant 704,17 millions de m³ contre 1,51 milliard de m³.

Par rapport à la moyenne des trois dernières années, les réserves d’eau sont en diminution de 54,17 millions de m³ (-5,96%), se chiffrant à 853,88 millions de m³ contre 908,04 millions de m³, moyenne des trois dernières années.

Notons que l'expert en développement et en gestion des ressources à la Faculté des Sciences de Tunis, Hassine Rehili, avait exhorté à rationaliser la consommation d’eau, malgré l’amélioration. Il avait estimé que cette quantité reste insuffisante en dépit de son importance, étant donné que la Tunisie demeure sous le poids du stress hydrique.

