Le PDL met en garde contre les dérives autoritaires et relance son initiative politique

Le Parti destourien libre (PDL) a rendu public un communiqué, dimanche 6 avril 2025, pour alerter sur la gravité de la situation politique, sociale et économique en Tunisie, tout en dénonçant une gouvernance fermée et un discours de division entretenu par les autorités.

Le PDL condamne fermement ce qu’il qualifie de « discours de haine et de fragmentation », caractérisé par une rhétorique basée sur les accusations collectives, les tensions régionales et sociales et les appels à la stigmatisation. Selon le parti, ce climat conflictuel alimente les divisions au sein de la société à un moment où la Tunisie aurait besoin d’unité, de lucidité et de solidarité pour relever les défis qui se présentent à elle.





« Le pays a besoin d’un discours de sagesse et d’unité nationale, pas d’ennemis imaginaires », insiste le communiqué, tout en affirmant que les Tunisiennes et les Tunisiens disposent de la maturité nécessaire pour faire la part des choses et analyser les positions politiques sans tomber dans le piège de la polarisation.

Dans ce contexte tendu, le PDL réaffirme son engagement à faire aboutir son initiative politique, lancée pour réunir les forces attachées à l’État civil, au régime républicain et aux fondements de la nation. L’objectif de cette démarche est la rédaction d’un document de référence fondé sur les valeurs communes à ces différentes forces, afin de baliser une sortie de crise durable.

Le parti appelle par ailleurs à un respect strict des droits et libertés garantis par la Constitution en vigueur et les traités internationaux signés par la Tunisie. Il dénonce les injustices judiciaires persistantes, demande la fin des atteintes aux droits fondamentaux et plaide pour une participation effective des citoyens aux choix politiques qui engagent leur avenir.

Enfin, à l’approche de la commémoration du 9 avril 1938, le PDL annonce une marche pacifique prévue mercredi 9 avril 2025 à Tunis, sous le slogan « Liberté pour les Tunisiennes et les Tunisiens ». Le parti appelle à une mobilisation citoyenne tout en exhortant les autorités à garantir le droit de manifester.





S.H